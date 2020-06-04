لورديان: مستقبل ليبيا يحدده الليبيون وليس مصالح قوى خارجية

روما/الخليج 365

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن مستقبل ليبيا يجب أن يحدده الليبيون وليس مصالح قوى خارجية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير الفرنسي، مساء الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو، بروما.

وأضاف لورديان قائلًا "علينا مواصلة جهود إعادة انتاج النفط ووضع مسار داخلي بين الليبيين للانتقال السياسي وإيقاف التدخل الخارجي في ليبيا".

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ونفى الوزير وجود خلاف في توجهات فرنسا وإيطاليا بشأن ليبيا، قائلًا "هناك تقارب في وجهات النظر، ومستقبل ليبيا لا يجب أن يكون مبنيا على مصالح القوى الخارجية، بل بين أيدي الليبيين".

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا الجنرال الليبي الانقلابي، خليفة حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019 هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليًا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة (جنوب غرب طرابلس).

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