الطقس : هطول أمطار رعدية على عدة مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولًا لأمطار رعدية تُسبَق برياح نشطة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة)؛ فيما تؤثر الرياح النشطة على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، كذلك على مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.