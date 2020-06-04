شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها التلاعب بالعَدَّاد.. خبير يكشف أشهر طرق الغش في تجارة السيارات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف خبير في مجال السيارات عدداً من طرق الغش التي تتبع في مجال تجارة السيارات المستعملة، موضحاً الفرق بين قطع الغيار الأصلية والتجارية والمقلدة.

وقال الخبير أحمد الحربي في لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: إن من أشهر طرق الغش هو التلاعب بعداد السيارة، وقد يتلاعب البعض بالعداد ويمرون على الفحص دون أن يكتشف تلاعبهم.

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وأضاف “الحربي” أن من طرق الغش أيضاً إعادة بيع السيارات التالفة مرة أخرى في الأسواق بعد إصلاحها، وتعرض على أنها جديدة.

وأكد أن سوق السيارات المستعملة من أكثر الأسواق غشاً، فمثلاً عبارة “اشتريت سيارة على الفحص” أصبحت تستغل كثيراً ضد مَن لا يملكون خبرة كافية في هذا المجال، مبيناً أن ذلك ليس معناه ألا نفحص السيارة قبل الشراء ولكن لابد من الحذر فعمليات الغش قد لا تكشف حتى مع الفحص.

وأشار إلى أن قطع غيار السيارات قد يحدث فيها غش ولكن وكلاء السيارات في المملكة يوفرون القطع بسعرها الأصلي، ناصحاً مَن يريد أن يتأكد من السعر أن يذهب إلى التوكيل ليسأل عن سعر القطعة قبل أن يشتريها من أي مكان، وسيجد الفرق في السعر بسيطاً.

وأوضح الفرق بين قطع الغيار الأصلية والتجارية والمقلدة؛ فالأصلية هي المصنعة من قبل الشركة وتكون سليمة ومناسبة للسيارة، والتجارية تكون في بعض الحالات مثل الأصلية ولكن لا تحمل شعار المصنع وسعرها أقل، أما القطع المقلدة فهي القطع الرديئة التي يوضع عليها شعار الشركات وهي من أساليب الغش.