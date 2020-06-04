شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جذبه لآلاف المتابعين عبر «يوتيوب».. صاحب قناة «راعي السطحة» يتحدث عن تجربته (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال محمد المطمي صاحب قناة “راعي السطحة” على موقع “يوتيوب” والذي يحظى بمتابعة كبيرة، إنه دشن القناة منذ 3 شهور، من أجل تحميل مقاطع فيديو من تصويره، لهوايته تصوير المناطق التي يذهب إليها من خلال عمله.

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وأضاف في لقاء مع برنامج ” الراصد” على قناة الإخبارية، إن الهدف من القناة إظهار هوايته في التصوير وينقل تجربته للشباب الذين من بينهم عاطلون لا يعلمون عن السطحات شيء وكيفية عملها.

وأكد “المطمي” أنه لم يكن يتوقع أن ينال كل هذا القبول والتفاعل من الناس، إذ بلغ عدد المتابعين لقناته في 3 شهور حوالي 70 ألف متابع.

وأشار إلى أنه لا يشعر بالخجل بسبب عمله، قائلا: “أبداً ما كان البحث عن الرزق يمثل عيباً بالعكس أشعر بالسعادة لأن طبيعة العمل تجعلني أستيقظ مبكراً لذلك أشعر دائماُ بالنشاط”.