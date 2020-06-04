البرلمان التونسي يرفض لائحة الحزب الدستوري بشأن التدخل في ليبيا

وبحسب بيان صادر عن مجلس النواب التونسي عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، تم رفض اللائحة التي وافق عليها 94 نائبا، بعدما عارضها 68، فيمت تحفظ 7 نواب عن التصويت.

ويشترط تمرير اللائحة الحصول على 109 أصوات، حسب المادة 141 للنظام الداخلي للبرلمان.

وتتواصل جلسة مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي على خلفية اتصاله برئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وتهنئته بسيطرة قواته على قاعدة الوطية العسكرية في شهر مايو/أيار الماضي.

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وشهدت ساحة باردو في العاصمة تونس، يوم الاثنين، وتحديدا أمام مقر البرلمان، تحركا احتجاجيا نفذه عدد من النشطاء والسياسيين أطلق عليه "اعتصام الرحيل 2".

واحتشد في الاحتجاج ما يقدّر بـ 200 شخص يتقدمهم الناشط الحقوقي عماد بن حليمة، وفق ما سمحت به السلطات التونسية، لإعلان الانطلاق الشكلي لهذا الاعتصام على أن يشهد انطلاقة فعلية في فترة ما بعد الحجر الصحي الموجه الذي فرضته الحكومة التونسية.

وتواصل التجمهر لمدة ساعتين وتم خلاله ترديد العديد من الشعارات، من بينها دعوة رئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى التنحي عن رئاسة البرلمان.