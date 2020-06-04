شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أمير نجران يكشف أسباب تزايد إصابات كورونا بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمس الأربعاء، عن أسباب الإصابات بكورونا التي ظهرت مؤخرا في المنطقة، مشيدا بجهود الدولة، وشاكرا الكوادر الطبية ومسؤولي الصحة في المنطقة.

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وقال أمير نجران، خلال الجلسة الافتراضية لمجلس المنطقة، أنه من يوم 20 رمضان بدأت تظهر إصابات بفيروس كورونا في المنطقة بالعشرات، وذلك بسبب أشخاص جاءوا من خارج المنطقة، بجانب عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، والاختلاط، إلا أن حالات التعافي جيدة، ولا توجد وفيات.

وأضاف أن الأموال التي سخّرتها الدولة لصحة المواطن والمقيم، وتوجيهات ولاة الأمر، كان لهما الدور الكبير في الوضع الصحي المطمئن في المملكة، مؤكدا أن كل شيء يرخص أمام صحة المواطن بتوجيهات من ولاة الأمر.