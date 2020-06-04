شكرا لقرائتكم خبر عن تجارب استمرت عامين.. تقني يشرح أفضل طرق تقوية إشارة الواي فاي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شرح الخبير التقني عبدالله السبع، أفضل طرق تقوية إشارة الواي فاي في جميع أنحاء المنزل وبأقل تكلفة. Advertisements وقال إنه مر بتجارب استغرقت قرابة السنتين للحصول على أفضل الطرق لتقوية إشارة الواي فاي في جميع أنحاء المنزل. ونشر السبع مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، تطرق خلاله لأفضل طرق تقوية إشارة الواي فاي في المنزل وتكلفة ومزايا وعيوب كل منها.

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