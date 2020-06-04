الحكومة الاتحادية تداوم 50% الأحد.. و«الترانزيت» يعود مجدداً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت حكومة دولة الإمارات‬ رفع نسبة الموظفين المتواجدين في مقار الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية إلى 50% من المجموع الإجمالي للموظفين اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7 يونيو الجاري، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار ‫فيروس «كورونا‬».

وأعلن سيف الظاهري، المتحدث الرسمي في الهيئة الوطنية لإدارة ‫الطوارئ والأزمات‬ والكوارث

أن دولة ‫الإمارات‬ اتخذت خطوة جديدة في طريق العودة التدريجية للحياة الطبيعية من خلال استئناف رحلات الترانزيت عن طريق مطارات أبوظبي ودبي والشارقة ومن خلال الناقلات الوطنية، وهي: «الاتحاد» و«الإمارات» و«فلاي دبي» و«العربية للطيران»، مشيراً إلى أن قرار تعليق الرحلات الجوية للركاب من وإلى الدولة لا يزال ساري المفعول، وسيتم فقط السماح مؤقتاً بتسيير رحلات محددة بغرض إجلاء المقيمين والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة والعودة إلى بلدانهم.

وأوضح أن الناقلات الوطنية ستعلن خلال الأيام القادمة عن التفاصيل ومستجدات الإجراءات المتعلقة بأنشطتها، وتم وضع إطار شامل وإرشادات لتطبيق التدابير المطلوبة في كافة مطارات الدولة، للتأكد من سلامة رحلة المسافر.

ورحب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بقرار إعادة فتح مطارات الإمارات لجميع مسافري الترانزيت. وقال: إن «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ستعلنان قريباً عن استئناف رحلات الركاب إلى المزيد من المدن المرتبطة عبر دبي.

من جهة أخرى، أعلنت الدكتورة آمنة الضحاك، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، عن إجراء 41762 فحصاً أسهمت في الكشف عن 571 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، ليصل الإجمالي إلى 36359 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 19153، بعد تسجيل الجهات الصحية 427 حالة جديدة، في حين ما زال عدد الحالات التي تتلقى العلاج في الدولة 16936.

في غضون ذلك أكد الدكتور جمال الكعبي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، أن الهدف الرئيسي من حظر التنقل من وإلى إمارة أبوظبي وبين مدنها، والذي بدأ تطبيقه أمس الأول الثلاثاء، يكمن في المتابعة الدقيقة للمؤشرات ومراقبة أعداد الإصابات بفيروس كورونا عبر الفحوص والسيطرة عليها، ومعرفة ما إذا كانت قد انخفضت أم العكس.