حفتر يبحث في القاهـرة ملف الغزو التركي لليبيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”، وكالات

وصل القائد العام ل«الجيش الوطني الليبي» المشير خليفة حفتر، أمس الأربعاء، إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع وزير الدفاع المصري، وعدد من المسؤولين للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا، بينما يتوقع أن يزور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج تركيا، اليوم الخميس، فيما أجرى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اتصالاً هاتفياً، أمس الأربعاء، مع سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا، وتلقى اتصالاً من لويجي دي مايو، تم فيهما بحث العلاقات، وتطورات الوضع في ليبيا وفي فلسطين.

قالت مصادر ل«العين الإخبارية»: إن المباحثات ستتطرق إلى تزايد الانتهاكات والاعتداءات والتهديدات التركية في ليبيا والمتوسط، إضافة إلى التنسيق حول مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.

وجرت في موسكو في وقت سابق أمس الأربعاء، مباحثات بين وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ومسؤولين في حكومة الوفاق.

وأكدت وسائل إعلام روسية أن نائب رئيس حكومة الوفاق، أحمد معيتيق، وصل موسكو لإجراء محادثات مع مسؤولين روس.

دعم جهود مكافحة الإرهاب

إلى ذلك، أجرى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اتصالاً هاتفياً، أمس الأربعاء، مع سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا، وتلقى اتصالاً من لويجي دي مايو، تم فيهما بحث العلاقات، وتطورات الوضع في ليبيا وفي فلسطين.

وذكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه تم خلال الاتصالين مناقشة الأوضاع الإقليمية، ولا سيما تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد شكري في اتصاله مع نظيره الروسي ضرورة دعم الجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي شامل، بما يحقق استعادة الأمن والقضاء على كل مظاهر الإرهاب، كما ناقش مع الوزير الإيطالي، رفض التدخلات الخارجية، على أن يتم ذلك بالتوازي مع دعم جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة داخل الأراضي الليبية.

وأكد المتحدث أنه حدث توافق بين مصر وإيطاليا حول أهمية تنفيذ عملية المراقبة الأوروبية «إيريني»، مع الاحترام الكامل للاعتبارات المتعلقة بسيادة الدول، ووفقاً للولاية المنوطة بها وقرارات مجلس الأمن، والتصدي لعمليات نقل العناصر الإرهابية والمقاتلين، وتقديم الدعم للجماعات الإرهابية في ليبيا.

وأضاف المتحدث أنه تم التشاور مع لافروف، حول مستجدات القضية الفلسطينية، وأهمية الحفاظ على فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية، في إطار حل الدولتين، مع التحذير من مغبة أي إجراءات «إسرائيلية» أحادية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها لن تؤدي إلا إلى تعقُّد الموقف، والتأثير في الاستقرار والأمن الإقليميين.

اشتباكات بين الجيش وميليشيات السراج

في الأثناء شهدت محاور ترهونة ومحيط المطار، جنوبي العاصمة طرابلس، اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني وميليشيات حكومة الوفاق والمرتزقة التابعين لها.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان: إن الجيش الوطني يتصدى للمرتزقة والميليشيات التي تهاجم ترهونة «88 كم جنوب العاصمة» من محاور الرواجح والقره بوللي والعبانات والقويعة.

كما يشهد محور المطار تجدداً للاشتباكات بين القوات المسلحة المتمركزة بالمحور من جهة والميليشيات ومجموعات المرتزقة التي عاودت الهجوم مرة أخرى بعد دحرها من محور المطار أمس الأول.

تأتي هذه التطورات الميدانية بعد إعلان البعثة الأممية للدعم في ليبيا استئناف مشاورات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي ترعاها.

وقال البرلماني الليبي عبد المطلب ثابت: إن المشاورات يفترض أن تبدأ في وقت متأخر من ليل أمس ،بيد أنه لم ترشح أنباء عنها حتى مثول الصحيفة للطبع، وفي الوقت الذي رحب الجيش الليبي باستئناف المشاورات للوصول إلى الحل الشامل في المقابل لم يصدر عن حكومة السراج أي رد فعل أو بيان حول الأمر. (وكالات)