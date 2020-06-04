الابتزاز والتنمر الإلكتروني..جرائم تتغذى على جائحة كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - محمد الماحي

منذ وضع الفيروس التاجي الغادر الجميع تحت الحجر المنزلي الإجباري، زاد الحديث عن ضحايا الابتزاز والتنمر الإلكتروني وتضاعفت الحالات طردياً مع زيادة استخدام الناس للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويظل الشباب والأطفال فترات طويلة على الشبكة العنكبوتية، يتبادلون الحديث مع أشخاص قد لا يعرفونهم، ما يسمح للعديد منهم بالوقوع في شراك الاستغلال والابتزاز الإلكتروني، وما يترتب على ذلك من عواقب نفسية واجتماعية خطرة. هذا الواقع يستلزم مزيداً من التوعية ونشر طرق الحماية وتحصين المجتمع من ناحية، وتشديد العقوبات من ناحية أخرى، والواقع يؤكد أن الجهل باستخدام التقنية الحديثة أحالها لدى البعض من نعمة في الظروف الراهنة، بعد أن وضع الفيروس الجميع تحت الإقامة الجبرية، إلى نقمة، وثمة مخاطر عديدة جراء الانسياق وراء الروابط غير الموثوقة كمواقع التعارف أو ألعاب الفيديو والفوز بجوائز، والتقديم على وظائف مجهولة المصدر.

كشف مجلس جودة الحياة الرقمية ل2020، أن التفاعل الرقمي ازداد بصورة غير مسبوقة إثر أزمة كورونا، وأطلق خطة للمحافظة على جودة الحياة الرقمية.

وأضاف أن الأزمة الصحية الراهنة أثرت في ازدياد حجم استهلاك وسائل التواصل الاجتماعي والعمل الوظيفي والتسوق عن بُعد، بنسب ومستويات قياسية.

وأشار إلى أن نسبة التعرض قد تزيد العديد من المخاطر المحتملة، ومنها التعرض لمحتوى غير لائق، وإدمان الإنترنت، والتنمر الإلكتروني، والتشهير والابتزاز عبر الشبكة العنكبوتية.

وطالب بضرورة تفعيل أو مراجعة دور الحكومات في عدد من السياسات والتشريعات المتعلقة بالعالم الرقمي، لتطوير قوانين العمل الإلكتروني، ودعم البنية التحتية، وتنظيم تطبيقات التعامل المرئي، ومراجعة تشريعات آلية البيع على الإنترنت، ودعم التعليم والعمل عن بعد. يشار إلى أن مجلس جودة الحياة الرقمية في دولة الإمارات، أطلق مبادرة خط المحافظة على جودة الحياة الرقمية في أولى مبادرات المجلس لدعم الأسر وأولياء الأمور، بهدف حماية الأطفال والشباب، وتعزيز جودة حياتهم الرقمية.

ويوفر خط المحافظة على جودة الحياة الرقمية، من خلال مركز اتصال متخصص يديره خبراء ومتخصصون، النصح والتوجيه لدعم أولياء الأمور وأفراد المجتمع حول تحديات العالم الرقمي، عبر الهاتف المجاني 80091.



مراقبة سلوكيات الأبناء



ودعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الأسر إلى ضرورة متابعة استخدام الأبناء للإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي، لحمايتهم من عمليات الاستغلال والتنمر والابتزاز الإلكتروني على الشبكة العالمية.

وحثت الآباء على ضرورة مراقبة تصرفات وسلوكيات الأبناء في العالم الافتراضي، وتدريبهم على حماية خصوصيتهم وعدم نشر أية معلومات أو بيانات أو صور قد يساء استغلالها، والحرص على تحديد أوقات استخدام الإنترنت والتقنيات الحديثة، حتى لا يصبح الأبناء عرضة لإدمان الإنترنت.

وأوضحت أن خدمة أمان في شرطة أبوظبي هي قناة اتصال أمنية تستقبل المعلومات الأمنية والمجتمعية والمرورية، باللغات العربية والإنجليزية، والأوردو، وتعمل على مدار الساعة بحيث تتيح لأفراد المجتمع، الإسهام بدورهم في منع وقوع الجرائم قبل حدوثها بسرية تامة، عن طريق قنوات التواصل المتاحة كالرقم المجاني 8002626 (AMAN2626)، أو بواسطة الرسائل النصية 2828 أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أومن خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.



انتقال التقنية



وحذر خبراء من ارتفاع معدلات جرائم الابتزاز والتنمر الإلكترونية عند الشباب والمراهقين تزامناً مع وباء «كورونا»، الذي فرض على الأسر الانتقال إلى التقنية واستخدام الأجهزة في التعليم والتسوق وإنجاز المعاملات، وأدى إلى زيادة استخدام الإنترنت ولفترات طويلة.

ويقول الخبير التربوي محمد راشد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في دبا الحصن: «يمثل الابتزاز الإلكتروني واقعاً مرعباً؛ كونه يتسبب في إسقاط ضحايا ويدفعهم إلى محاولة التخلص منه بشتى الطرق، تجنباً للفضائح التي قد تنجم أن لم يستجيبوا لإرادات المبتزين».

وأضاف: «إن عمليات التنمر الإلكتروني والابتزاز التي يقوم بها المبتزّون ازدادت خلال فترة التباعد الاجتماعي في زمن جائحة كورونا، وكثير من المراهقين يتسمون بالحساسية وعدم النضج العاطفي بطبيعة الحال، ويخلق الابتزاز الإلكتروني لهم كارثة أكبر من قدرتهم على تحملها أو التعامل معها، خاصة حين يتعلق الأمر بصور أو أمور محرجة، ويخاف أغلبهم من ذويهم وسخرية المجتمع؛ لذا يصبحون تحت رحمة المبتز».

وتابع: «على الرغم من الضغوطات النفسية التي نحاول قدر المستطاع تجاوزها، فإن التنمر الإلكتروني لن يكون الحل الأمثل للتغلب عليها. ولأن المكون النفسي للإنسان منذ الطفولة وحتى مرحلة الشباب مكتسب من المحيط المجتمعي والمؤثرين والعائلة، لابد أن نحذر من التهاون في مثل هذه التصرفات التي قد تسبب شرخاً كبيراً في النسيج المجتمعي أولاً، وتولد العنف الفردي داخل الأسر ثانياً».

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أكثر عرضة



ويتفق الدكتور جلال حاتم مدير جامعة أم القيوين، مع ما سبق ويضيف: «إن بقاء المراهقين الأطفال في المنازل بسبب جائحة «كوفيد 19» يجعلهم يدخلون عالم الإنترنت ويقضون وقتاً أطول على اتصال بالشبكة الدولية، كما يصبحون أكثر عرضة للتنمر والابتزاز الإلكتروني، وكثير من الأطفال يدخلون إلى الإنترنت في سن أصغر مما كان يخطط له أولياء أمورهم، ودون المهارات اللازمة لحماية أنفسهم سواء من المضايقات أو من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني».

وأوضح أن إفراز السموم الإلكترونية من خلال العالم الافتراضي له تبعات على التكوين الشخصي للفرد الذي قد يتخذ أسلوب التنمر طريقة تعامل مع محيطه، وهو ما سيجعله عرضة للمشاكل والإخفاق والنبذ.



المتنفس الأوحد



أما الدكتور خالد صقر المري فيقول: «في ظل الظروف الخانقة التي يعانيها الجميع والتي فرضها الفيروس الغادر، يبقى المتنفس الأوحد أمام الأبناء تزاحم المنشورات والمشاركات التي يفيض بها كلا الطرفين عبر منصات التواصل الاجتماعي، فأصبحت ظاهرة الابتزاز والتنمر الإلكتروني تطفو على السطح وتتسيد الموقف».

وتابع: «لا يتوقف الأمر على بضع كلمات لا تتفق مع محتوى المنشور؛ بل يزيد إلى حد الإيذاء المكتوب من ألفاظ نابية في بعض الأحيان، وتجريح ومناكفات افتراضية بين المعلقين أنفسهم على محتوى يعود للمستخدم.

ولأن الفضاء الإلكتروني أصبح جزءاً مهماً يكمل روتين الحياة الرتيب أثناء هذه الفترة، فإنه مع فترة الحجر الصحي فقد هدف وجوده وأخذ طابعاً آخر يقترب إلى التنفيس عن الغضب، إن صح التوصيف».



عواقب كارثية



ويقول الدكتور سالم زايد الطنيجي الأستاذ في كليات التقنية: «كانت لانتشار وباء كورونا تداعيات على مختلف جوانب الحياة، وانتشار هذا الفيروس فضح معه أوبئة أخرى تعانيها المجتمعات منذ فترات طويلة، وضاعف من آثار مخاطر عديدة من شأنها أن تؤدي إلى عواقب كارثية، والابتزاز الإلكتروني واحد من الأوبئة التي فضحها الفيروس خلال الجائحة.

والخوف الذي ينتج عن ابتزاز وتهديد بفضح المحادثات والصور الخاصة لا يختلف عن الخوف من الإصابة بالفيروس»، مشيراً إلى أن ما قام به العالم من تباعد اجتماعي حرصاً على عدم نقل المرض، لم يبعد البعض عن استغلال التقارب الإلكتروني لممارسة وحشيتهم.

ودعا أولياء الأمور إلى التواصل مع الأبناء ومعرفة مع من يتواصلون، وإرشادهم وتعريفهم بخطورة الدخول في مواقع التعارف.

وحول الآثار النفسية للتنمر والابتزاز الإلكتروني يقول الدكتور نواف يوسف سلطان النعيمي اختصاصي الطب النفسي: «يتسبب التنمر الإلكتروني في اكتئاب الشخص المتنمر عليه في حال لم يتلق المساعدة الفورية وصعوبة ثقة الضحية في الآخرين، والنظر إليهم بعين الشك والخوف وافتقاد الشعور بالأمان».

وأضاف: «في كثير من الأحيان يلجأ الشخص الذي تعرض للتنمر إلى الانعزال خصوصاً صغار السن والمراهقين، ويتشتت الذهن ويتدنى المستوى الدراسي للضحية في حال كان طالباً في المدرسة أو الجامعة، إضافة إلى الشعور بالخوف والقلق والترقب لكل شيء جديد ومزعج».

لكن النتيجة الأخطر هي اتجاه الضحية لأذى النفس من خلال محاولة الانتحار، نتيجة للضغط الشديد والخوف من الفضيحة والتهديد الذي تقع الضحية فريسة له، خاصة أن أغلب الضحايا من المراهقين».