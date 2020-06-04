شكرا لقرائتكم خبر عن عودة تدفق النهر الدّبوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبد اللطيف الزبيدي

هل غيّرت رأيك، أم أنت مصرّ على أن الذئب الكوروني بريء من دم الاقتصادات؟، دعنا نكن أهل توسط احترازي، ولنقل إن الفيروس انفلت من عقاله، فاختطفه بعضهم وأراد أن تكون له فيه مآرب أخرى. منطقياً،ليس من السهل هضم الإخراج الهوليوودي في مستوى الكوكب، من دون قدرات خارقة على إصدار أمر صارم إلى سكان الأرض: يا مليارات العالم، ادخلوا مساكنكم حتى لا يقضي عليكم التاجي. الإغراق في نظرية المؤامرة لا يليق بالتحقيق العاقل، الذي قد يطول سنوات حتى تعرف الإنسانية عمق الجب الذي وقعت فيه. لكن، لا يحاول أحد الضحك من ذقون المليارات مدعياً عدم وجود أي أثر لإعلان النفير العالمي العام، ومحاولة تحشيد الدول لخدمة أغراض محددة، والسعي إلى تحويلها إلى دجاجة حمقاء تبيض مناجم ذهب، وتكون سبباً في هزيمة الخصم رقم 1،بالضربة القاضية أو بالنقاط. يبدو أن الخصوم لهم أدمغة «شكل تاني»، شطرنجية الحسابات، نوستراداموسية الرؤى.

بحركة عصا مايسترو رائعة، عاد نهر الحياة والحيوية، أمس، إلى تدفقه المعهود في اقتصاد دبي وتنميتها. قرار حاسم مع وعي وحكمة. الشلل الذي جمّد الدماء في شرايين الاقتصادات عالميا، لا تتوافر فيه المعطيات المقنعة بالبراهين القاطعة.لا الوباء أخطر وباء عرفته البشرية، ولا مواجهة الفيروس تستدعي إغلاق دكان الكوكب. الماكينة الإعلامية الجبارة صوّرت لسكان الأرض أن كل ما تستنشقه أو تأكله أو تلمسه، هو حصان طروادة لكورونا. حتى لو وقعت يدك على شيء في المنام.

لا شك في أن ما حدث لا سابقة له في تاريخ الاقتصاد العالمي. لكن الأزمات الكبرى تخلق فرصاً كبرى. تستهلك شحنات عالية فائقة من بطاريات الذكاء. جل التطور الذي عرفته البشرية عبر القرون،يعود «الفضل»فيه إلى الحروب، وما حدث في العصر الكوروني هو حرب وأي حرب كريهة وغى هيجاء أن تموت مئات الألوف بغير قتال، على أيدي جنود لا تراها المجاهر العادية. الفرص الكبرى لم تعد ترفا في الحاضر أو المستقبل، بل ضرورة. ألسنا في عصر التجارة الإلكترونية وأداء الوظائف من بعيد بالحواسيب والروبوتات؟

لزوم ما يلزم: النتيجة الإبداعية:النهر نفسه لا تعبره مرتين،والتجربة الكورونية لن تتكرر، فاترك عليها بصمتك.

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