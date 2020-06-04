حسابات النجوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * نشر الفنان ياسر النيادي صورة تعود لأكثر من خمس سنوات من كواليس برنامج «شبابنا» الذي قُدم على قناة أبوظبي، وظهر في الصورة المطرب الشاب خالد ونالت إعجاب متابعيه عبر «إنستجرام».

* قدم عدد من النجوم والفنانين التعازي للمطرب محمد نور أحد أعضاء فريق واما، في وفاة والده، ونشروا صوراً تجمعه بالوالد عبر مختلف حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم وليد سعد، تامر حسني، أحمد فهمي، وغيرهم.

* نشرت المطربة شاكيرا صورة عبر حسابها في «إنستجرام»، نالت إعجاب الملايين وعلقت «قريباً استعدوا للحفل القادم».

* أطلت الفنانة يارا من منزلها في دبي على متابعيها في بث استمر لأكثر من ثلاث ساعات للاحتفال معهم بعيد ميلادها بطريقة جديدة، وكان لمحبيها فرصة للظهور معها مباشرة، ووجهت يارا الشكر لهم قائلة «فعلاً شعرت أنكم معي».

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* ردت إيمان رمضان خبيرة التغذية، وشقيقة الفنان محمد رمضان على الجمهور وبعض المتنمرين على صور حفل زفافها، وكتبت عبر «فيسبوك» (هناك أشياء يولد بها الإنسان ليس له دخل فيها مثل شكله وملامحه، لونه، والحمد لله مقتنعة بشكلي، وليس لدي مشكلة مع من يراني غير جميلة، ولكن الكلمة الطيبة صدقة، ولا تؤذوا الناس بكلامكم.

* لاقى مقطع فيديو نشره المطرب محمد حماقي عبر صفحته الرسمية على «يوتيوب» إعجاب أكثر من نصف مليون شخص في أقل من 12 ساعة على نشره، ويردد في المقطع بعض الكلمات على وقع الموسيقى.

* هنأت الفنانة نادية الجندي، الفنان محمود ياسين بعيد ميلاده، ونشرت صورته عبر صفحتها في «فيسبوك» وعلقت «محمود ياسين نمبر وان جيله، وأهم أعمالي قدمتها معه.. كل عام وأنت بصحة وسعادة».

* هنأ عدد من المطربين والفنانين المصريين المنتج وصانع الألعاب النارية في معظم الحفلات وليد منصور بمناسبة عيد ميلاده.