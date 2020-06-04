100 حاوية لإطعام القطط بدعم «الهلال الأحمر»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: فدوى إبراهيم



بادرت جمعية ياني للرفق بالحيوان بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتوزيع ما يزيد على 100 حاوية لإطعام قطط الشوارع في دبي، لتحقيق مستوى أعلى من السلامة لتلك الحيوانات، والمظهر الحضاري للإمارة، بالتخفيف من فرصة الإطعام العشوائي لها التي تؤدي لإشاعة الإضرار بالناس، والقطط على حد سواء.

وأكدت د. منال المنصوري رئيس الجمعية، أن تعاون الهلال الأحمر الإماراتي مع الجمعية، بدعم الهيئة، وتوفير منصة لجمع التبرعات عبر الموقع الإلكتروني للجمعية «www.yawdubai.com» يحقق المصداقية لدى الراغبين بالتبرع عبر حملة تهدف إلى إطعام وتطعيم وعلاج وإيواء قطط الشوارع، وتلك الأليفة التي تخلى عنها أصحابها بسبب «كورونا».

وأشارت المنصوري إلى أن الحصول على تصريح بجمع التبرعات للمبادرة أخذ مساراً طويلاً، بسبب الظروف الصحية التي انعكست على الكثير من مناحي الحياة، لكن تمت الموافقة في الوقت المناسب، وتقدمت المنصوري بالشكر لمحمد الزرعوني مدير هيئة الهلال الأحمر الاماراتي -فرع دبي على تفهمه الحاجة الملحة لحاجة الجمعية للتصريح.



أطعمة جافة



حول الهدف من نشر محطات إطعام القطط في دبي، والتي تسعى الجمعية لتوسيعها لتشمل عموم إمارات الدولة، تقول المنصوري: هو مشروع ليس فقط للإطعام، فالغاية منه التخلص من عمليات الإطعام العشوائي، ولذلك ننشر حاويات تتضمن الأطعمة الجافة، وصل عددها إلى ما يزيد على 100، وهذه الأطعمة تعبأ تلقائياً كلما نفدت بفضل تقنية خاصة بها، وتكفي كميتها ثلاثة أيام، بينما يقوم متطوعونا بإعادة تعبئتها بالأطعمة الجافة والتي يتم شراؤها بمبالغ التبرعات، وتلقينا طلبات من عدد من مراكز التسوق والفنادق والفلل لتوفير الحاويات لها على أن تقوم هم بتعبئتها متطوعة للتخلص من فكرة الإطعام العشوائي، وتم توزيع حاويات عليها.

وتوضح المبادرة عبر موقع الجمعية الإلكتروني، أن الهدف هو نشر الوعي بين أفراد المجتمع للإطعام بأسلوب حضاري يعزز مفهوم «الإطعام بنظافة ومسؤولية» من أجل الحفاظ على مدننا نظيفة، لأن الإطعام غير المسؤول للقطط والطيور يسبب إزعاجاً للسكان، والسياح، وخسائر لأصحاب الأعمال، وهدر الموارد الحكومية، ويعرض القطط للإساءة والإزالة.