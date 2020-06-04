متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتناول العديد من الناس بعض الأطعمة المغذية بشكل غير صحيح وينتهي بهم الأمر إلى فقدان قيمتها الغذائية. ووفقاً لموقع «بينك فيلا» فإن هناك 5 أطعمة نتناولها بطريقة خاطئة.

1 - الكيوي: غالباً ما يتم نزع قشر الكيوي قبل تناوله، ولكن يزيد أكله بقشره من الألياف وفيتامين E ومحتوى الفولات بنسبة 50٪ و 32٪ و 34٪.

2 - الطماطم: الكثير منا لا يحب طهي الطماطم ويفضلون أن يأكلوها نيئة، لكن هذه ليست الطريقة الصحيحة ويجب أن تؤكل الطماطم المطبوخة للحصول على فوائد العناصر الغذائية مثل«الليكوبين» الذي يحمي من الأورام وأمراض القلب. وتزيد العناصر الغذائية إذا قمت بتسخين الطماطم.

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3 - البروكلي: يجب أن يؤكل البروكلي نيئا أو على البخار. وإذا قمت بغليه أو قليه فستفقد مغذياته الحيوية، بما في ذلك فيتامين ج والكلوروفيل ومضادات الأكسدة والمركبات المضادة للسرطان وغيرها.

4 - الثوم: يحتوي على الأليسين، وهو إنزيم مهم تزداد قوته فقط عند تعرضه للهواء. لذا يجب قطع الثوم وتركه في الهواء لمدة 10 دقائق قبل استخدامه.

5 - بذور الكتان: تحتوي على مغذيات حيوية مثل الألياف و«أوميجا3»والقشريات والمغذيات النباتية وغيرها. ومع ذلك، لا تستطيع أجسامنا هضمها عند تناولها كاملة.

لذا يجب طحنها لتصبح مسحوقاً قبل تناول الطعام، وتناولها دون ذلك يفقدها خصائصها المفيدة.