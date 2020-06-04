سُجن بالخطأ 37 عاماً.. ومرشح لاقتناص «أمريكا جوت تالنت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح رجل سجن بالخطأ لمدة 37 عاماً، المرشح الأول لتحقيق لقب برنامج «أمريكا جوت تالنت» للمواهب، بعد أداء فاجأ به الجميع خلال انطلاق الموسم الجديد أمس الأول.

وتوقع الحكام أن يكون وليامز أحد أبرز المرشحين لتحقيق لقب المسابقة التي تمنح الفائز مبلغاً مادياً ضخماً، وعقداً لتقديم موهبته في المكان المخصص لها.

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واتهم آرتشي وليامز بالاعتداء وطعن امرأة تبلغ 30 عاماً، عام 1982، على الرغم من أن بصماته لم تجدها السلطات في مسرح الجريمة. وعلى الرغم من شهادة 3 أشخاص أن وليامز كان في منزله وقت وقوع الجريمة، فإن السلطات حكمت عليه بالسجن مدى الحياة دون إطلاق سراح مشروط. وبعد عشرات السنوات، قررت منظمة تدافع عن الأبرياء المسجونين، مراجعة قضية وليامز والدفاع عنه، لتنجح في تبرئته، وتسقط عنه جميع التهم في مارس 2019. وبعد متابعته لبرنامج «أمريكا جوت تالنت» لسنوات، من داخل السجن، قرر وليامز المشاركة والغناء في البرنامج.

وخلال أدائه الأول في البرنامج، أبهر وليامز الحكام بقصته، ثم بأغنيته التي وقف لتحيتها الحكام والجمهور.

وقال الإنجليزي سايمون كاويل، الحكم الرئيسي في البرنامج: «ما شاهدته اليوم لن أنساه طوال حياتي».