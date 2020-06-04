شكرا لقرائتكم خبر عن السقا يدخل «عزلاً صحياً» بسبب زوجته والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل الفنان المصري أحمد السقا، وزوجته مها الصغير، «عزلاً صحياً» بعد إجراء فحوص طبية، للكشف عن إصابتهما بفيروس كورونا. وتأتي تلك الفحوص بعدما أعلنت الإعلامية دينا حويدق، إصابتها بالفيروس. وتشارك الصغير، في تقديم برنامج «Its show time» مع حويدق، بما فرض على السقا، وعائلته، الخضوع للعزل المنزلي بعد إجراء الكشف الطبي. يذكر أن السقا شارك رزان مغربي في تقديم برنامج «إغلب السقا» مؤخراً، الذي عُرض يومياً خلال شهر رمضان الماضي، واستضاف نجوماً متنوعين من مصر، والوطن العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر السقا يدخل «عزلاً صحياً» بسبب زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.