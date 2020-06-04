السقا يدخل «عزلاً صحياً» بسبب زوجته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل الفنان المصري أحمد السقا، وزوجته مها الصغير، «عزلاً صحياً» بعد إجراء فحوص طبية، للكشف عن إصابتهما بفيروس كورونا. وتأتي تلك الفحوص بعدما أعلنت الإعلامية دينا حويدق، إصابتها بالفيروس. وتشارك الصغير، في تقديم برنامج «Its show time» مع حويدق، بما فرض على السقا، وعائلته، الخضوع للعزل المنزلي بعد إجراء الكشف الطبي. يذكر أن السقا شارك رزان مغربي في تقديم برنامج «إغلب السقا» مؤخراً، الذي عُرض يومياً خلال شهر رمضان الماضي، واستضاف نجوماً متنوعين من مصر، والوطن العربي.