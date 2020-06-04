إعلام: إسرائيل تشهد حوادث سرقة متكررة لمواقع عسكرية

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، مساء اليوم الأربعاء، أن زامير هاتف أسور في أعقاب ملاحقة ضابطيْن إسرائيليين، يوم الأحد الماضي، مواطنين من بدو النقب، اشتبها فيهما بسرقة وسائل قتالية.

وأوضحت القناة "مكان" أن الملاحقة الشرطية قرب قرية بير هداج بصحراء النقب انتهت بعدما شهدت مشادة كلامية بين السكان والضابطين الإسرائيليين، مشيرة إلى دور الجيش في إحباط محاولة السرقة ومنعها قبل نقل متابعتها إلى جهاز الشرطة.

وجاء في بيان مشترك عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وشرطة إسرائيل، أنه ينبغي مواصلة التعاون المشترك بينهما، بهدف خلق حلول إضافية لمنع مثل هذه الجرائم الخطيرة.