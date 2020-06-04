رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان يزوران إسرائيل لبحث التوتر مع تركيا

موسكو – سبوتنيك. وأفادت القناة الإسرائيلية "13" مساء اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يقوم زعماء قبرص واليونان بزيارة لإسرائيل خلال الأسبوعين المقبلين، لمناقشة استئناف رحلات الطيران، على ضوء تراجع أزمة كورونا في الدول الثلاث".

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وذكرت القناة بأنه "يتوقع أن يزور رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس إسرائيل في 16 يونيو/حزيران لمناقشة استئناف الطيران والتوتر مع تركيا على خلفية عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط"، وأضافت أنه "في الـ 23 من يونيو/حزيران يزور إسرائيل الرئيس القبرصي مع مجموعة من الوزراء، وهم وزراء الخارجية والأمن والطاقة والسياحة".

وأشارت القناة، إلى أن "إناستاسيادس كان أجرى مع نتنياهو محادثاتي فيديو بالسابق، واتفق معه على أن الزيارة ستجري في شهر حزيران، وناقشا هاتفيا تجديد رحلات الطيران والسياحة بين البلدين والتعاون الثلاثي مع اليونان على خلفية التوتر مع تركيا بشأن عمليات التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط".

يشار إلى أن شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" أعلنت أنها "ستقوم خلال الأسابيع القادمة بتجربة أولية للعودة إلى نمط العمل الاعتيادي وستقوم بتشغيل رحلات تجريبية إلى أوروبا بناء على طلب الركاب، وبناء على ذلك ستعيد للعمل مجموعة من الموظفين والطيارين".