شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6 درجات يضرب غرب إندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، الأربعاء، مقاطعة نوسا تنغارا الغربية في إندونيسيا.

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وذكرت وكالة أنباء السعودة "واس"، أن هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أعلنت، أن بؤرة الزلزال وقعت على بعد 132 كلم شمال غرب سواحل جزيرة سارينغي الواقعة شمال المقاطعة.

وأضافت أن عمق الزلزال بلغ 664 كلم تحت سطح الأرض، ولم ترد أي أنباء، عما إذا كان الزلزال قد أسفر عن خسائر بشرية ومادية.