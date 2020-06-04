شكرا لقرائتكم خبر عن سيول إعصار نيسارجا تضرب اليمن وتودى إلى وفاة 13 شخصا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد موقع سكاى نيوز عن وفاة ما لا يقل عن 13 يمينيا وأصابه أخرين، جراء سيول ناجمة من إعصار " نيسارجا " قادما من الهند، حيث يحمل رياح شديد وفيضانات.





وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر، فيديوهات للسيول الجارفة الذى ضربت اليمن اليوم، حيث اقتلعت البيوت والأشجار والسيارات في محافظة حضر موت، كما حوصرت العديد من المناطق الآخرى.

وقال مراسل قناة بلقيس اليمينة، إن السيول تسبب بوفاة أشخاص، وتعرض العديد من المنازل في عدد من المناطق المختلفة للانهيار، بينما لا يوجد حتى الآن أي احصائيات رسمية.

وأوضح، أنه خلال الساعات القليلة الماضية، تواصل مع عدد من الأشخاص في مدينة حضرموت التي تتوافر بها الاتصالات، حيث أشاروا أن هناك قرى مثل روبة وغيرها لاتزال محاصرة بالمياه حتى تلك اللحظة ولا يعرف أى معلومات عن مصير ساكنيها خصوصا ان المياه المتدفقة كبيرة جدا .

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بدأت السلطات الهندية ببلدية بريهانمباى بمدينة مومباى عاصمة ولاية ماهاراشترا فى الهند، بتوفير حافلات لمصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" المتواجدين بإحدى المستشفيات بالمدينة، وذلك لنقلهم إلى مستشفيات أخرى بعيدة، و ذلك بعد اقتراب وصول إعصار نيسارجا إلى اليابسة.

كما حذرت السلطات الهندية الصيادين و سكان المدينة من اقتراب وصول الإعصار، حيث استعد الصيادين و الجهات الحكومية فى المدينة لوصولها، عن طريق إزالة الصيادين لمراكبهم و شباكهم من البحر، كما حذرت السلطات هناك سكان المدينة لأخذ احتياطاتهم خلال العاصفة.