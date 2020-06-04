شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مسجد فى السعودية بعد الاشتباه بإصابة إمامه بـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة الشرقية، أحد المساجد في حي بدر بمدينة الدمام، بعد الاشتباه في إصابة إمام المسجد بفيروس كورونا المستجد

وذكرت صحيفة "أنحاء" السعودية، أن مدير إدارة المساجد بالدمام أحمد المهاشير، أكد أن المسجد تم إغلاقه كما أوقف الإمام والمؤذن كذلك احترازياً للحفاظ على سلامتهما وسلامة المصلين، وسيتم توكيل مَن يؤم المصلين لحين تبين خلو الإمام والمؤذن من الإصابة

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وقال المهاشير، إن الإمام تواصل مع إدارة المساجد وأبلغهم عن ظهور أعراض الفيروس عليه، ليتم البدء بإغلاق المسجد أولاً ثم تعقيمه بالكامل، مبيناً أن المسجد سيفتح مرة أخرى خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تعقيمه

في السياق ذاته، ذكرت مصادر للصحيفة السعودية، أن إمام المسجد تواصل مع المصلين بالمسجد والمخالطين له وأبلغهم بشعوره بأعراض الفيروس حرصاً منه على سلامتهم، وتوجه بعضهم للفحص للتأكد من خلوهم من الإصابة