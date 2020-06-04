بعد تحريره من "حفتر".. عدسة الخليج 365 ترصد مطار طرابلس

طرابلس/ الخليج 365

رصدت كاميرا الخليج 365، مطار طرابلس الدولي في العاصمة الليبية، بعد تحريره من مليشيا الجنرال الإنقلابي خليفة حفتر، على يد قوات الحكومة.

ودخلت الخليج 365 المطار، بعد تحريره من قبل أفراد الجيش الليبي، مساء الأربعاء، حيث وثقت الفرحة الغامرة لدى أعضاء الوحدات العسكرية لدى دخولهم المطار.

وتستمر الاشتباكات بين الجيش الليبي ومليشيا حفتر في محيط المطار.

وأعلنت قوات الحكومة الليبية، الأربعاء، تحريرها مطار طرابلس الدولي جنوبي العاصمة (غرب)، بشكل كامل.

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وقال المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، مصطفى المجعي، للأناضول، إن قواتهم أحكمت سيطرتها بشكل كامل على مطار طرابلس الدولي، بعد عام من سيطرة مليشيا حفتر عليه.

وتم إغلاق المطار وإيقاف العمل فيه منذ عام 2014، بسبب أضرار كبيرة لحقت به، جراء اشتباكات شهدها آنذاك، بين قوات "فجر ليبيا"، التي كانت تتبع الحكومة، ومليشيا الزنتان الموالية لحفتر.

وجرى تحويل الرحلات الجوية إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس.

ومنذ إطلاقها عملية عاصفة السلام، في 25 مارس/ آذار الماضي، تمكنت القوات الحكومية من تحرير كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدتين بالجبل الغربي، وجميع معسكرات طرابلس ومطارها القديم، ومعظم محاور القتال جنوبي العاصمة.

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