صلاة الجمعة تعود لمساجد الأردن وتأجيلها بالبحرين

عواصم عربية/ الخليج 365

أعلنت الحكومة الأردنية، الأربعاء، خطة تنظيم صلاة الجمعة المقبلة في المساجد، بعد تعليق تجاوز الشهرين، بينما ألغت البحرين قرارا بإقامتها الأسبوع الجاري، بسبب معدلات الوباء في البلاد.

وفي بيان، أعلنت الحكومة الأردنية، أن حظر التجوال الشامل الأسبوعي، الذي بدأ في 21 أبريل/ نيسان الماضي، "سيستمر كما هو".

وأوضحت أنه سيسمح للمواطنين خلال الحظر بالخروج سيرا على الأقدام من الساعة 11:00 ت.غ حتى الساعة 14:00ت.غ، ظهرا لأداء صلاة الجمعة.

وفي 28 مايو/آيار الماضي، قررت الحكومة الأردنية، إعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة فقط، اعتبارا من 5 يونيو/حزيران الجاري، بعد إغلاق استمر شهرين ونصف ضمن تدابير مكافحة الفيروس.

وسجل الأردن الأربعاء، 757 إصابة بفيروس كورونا، بينها 9 وفيات، و560 حالة تعاف.

فيما قررت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالبحرين، الأربعاء، إلغاء قرارها بعودة إقامة صلاة الجمعة في 5 من الشهر الجاري.

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وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، إنها "ارتأت التريث في إقامة صلاة الجمعة في هذه المرحلة، وقررت تأجيل قرار إقامتها إلى موعد لاحق"، دون تحديد.

وأرجعت ذلك إلى ارتفاع إصابات فيروس كورونا بالبلاد.

وارتفع إجمالي إصابات البحرين بالفيروس الأربعاء، إلى 12 ألفا و311؛ منها 20 وفاة، و7 آلاف و407 حالة تعاف.

وفي مصر، ناقش رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الأربعاء، خلال ترأسه اللجنة العليا إدارة أزمة فيروس كورونا، ضوابط العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بدور العبادة، المعلقة منذ أكثر من شهرين.

وأشار بيان للحكومة عقب الاجتماع إلى أنه سيعلن في اجتماع مقبل (لم يحدد) تفاصيل الخطة وما تتضمنه من ضوابط احترازية.

وحتى الأربعاء، سجلت مصر، 28 ألفا و615 إصابة، من ضمنها 1088 وفاة، و7 آلاف و350 حالة تعافٍ.

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