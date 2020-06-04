الحكومة الليبية: نجحنا في إبعاد شبح استهداف المدنيين بطرابلس

طرابلس/ وليد عبد الله / الاناضول

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الأربعاء، نجاحها في "إبعاد شبح استهداف المدنيين بطرابلس من قبل مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر بنسبة كبيرة".

وقال مصطفى المجعي الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" للأناضول"، إن قواتهم "نجحت في إبعاد شبح استهداف المدنيين بنسبة كبيرة وذلك بعد تحرير مطار طرابلس الدولي، وأغلب محاور جنوب طرابلس".

وأضاف المجعي، أن "منصات الصواريخ التي كانت تستهدف الأحياء المدنية بطرابلس طيلة الأشهر الماضية كانت تتمركز في محاور جنوب طرابلس".

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وأشار إلى أن قواتهم "تمكنت من السيطرة على جزء كبير من منطقة قصر بن غشير"، مرجحا أن "تتوجه مليشيا حفتر نحو مدينة ترهونة نتيجة الانهيارات".

وتوقع المجعي، أن "يكون تحرير جنوب طرابلس بالكامل خلال الساعات القادمة بحكم سيطرة قواتنا على أغلب طرق الإمداد".

وحررت قوات الحكومة الليبية محاور جنوبي طرابلس، وكافة مدن الساحل الغربي، وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية ومطار طرابلس الدولي، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة.



وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.