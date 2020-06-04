توكل كرمان: السعودية تتحمل مسؤولية المجاعة والكوارث باليمن

عزيز الأحمدي/ الخليج 365-

قالت الناشطة اليمنية الحائزة على جائرة نوبل للسلام، توكل كرمان، إن السعودية تتحمل المسؤولية عن الكوارث والأوبئة والمجاعة في اليمن.

جاء ذلك في منشور لكرمان على صفحتها بفسبوك عقب ساعات من استضافة السعودية، الثلاثاء، مؤتمرا للدول المانحة لليمن بالشراكة مع الأمم المتحدة؛ لحشد "دعم دولي" لسد الاحتياجات الإنسانية لليمن.

وقالت كرمان: "‏تتحمل المملكة العربية السعودية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الكوارث والأوبئة والمجاعة التي حلت وتحل باليمن".

كما اتهمت كرمان السعودية باحتجاز قيادات ومسؤولي الدولة في اليمن "كرهائن" لديها.

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وأضافت: "تقوم السعودية باحتكار تمثيل اليمن أمام العالم بواسطة ذلك الاحتجاز".

ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات السعودية بشأن هذه الاتهامات.

والثلاثاء، أعلنت الحكومة اليمنية تعهد المانحين بتقديم نحو مليار و350 مليون دولار، لسد الاحتياجات الإنسانية في البلاد، بعد انعقاد افتراضي لمؤتمر المانحين، عبر العاصمة السعودية الرياض، برعاية الأمم المتحدة.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع في اليمن أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.

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