الأمم المتحدة.. تعيين مبعوث جديد في ليبيا "عملية معقدة"

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365



اعتبرت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن إيجاد مبعوث أممي جديد يتم إيفاده إلى ليبيا "عملية المعقدة".



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.



وقال دوجاريك، أن "تعيين الممثلين الخاصين للأمين العام، سواء في ليبيا أو بلدان أخرى، عملية معقدة في الأجواء السياسية الحالية".



وأضاف المتحدث: "كنا نتمنى أن تكون هذه العملية أسهل، وأن تتم بشكل أسرع، لكن علينا النظر إلى الحقائق التي نتعامل معها جيوسياسيا".



وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، اللبناني غسان سلامة، استقال من منصبه في مارس/آذار الماضي.



وأكد المتحدث "ثقة الأمين العام الكاملة في ممثلته الخاصة بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز".



وقال: "اجتمعت ويليامز مع 5 أعضاء في وفد الجيش الوطني الليبي (تابع لميليشيا حفتر)، ومن المتوقع أن تعقد اجتماعا مماثلا مع وفد حكومة الوفاق الوطني في الأيام المقبلة".



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وأضاف المتحدث "ستستمر المفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات المرتبطة به، على أساس المسودة التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة إلى كلا الوفدين في 23 فبراير من هذا العام".



وتابع: "تشجع بعثة الأمم المتحدة الأطراف على خفض التصعيد، والنظر في هدنة للتمكين من تحسين تقديم المساعدة الإنسانية، والامتناع عن التحريض وخلق بيئة مواتية للمفاوضات وبناء الثقة بين الجانبين".



وأردف المتحدث "جددنا قلقنا إزاء الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا"، داعيا جميع البلدان "إلى التقيد التام به وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".



والإثنين، قال مندوبا فرنسا وألمانيا الدائمان لدى الأمم المتحدة، نيكولاس دي ريفيير، وكريستوف هويسجن، "إن خلافات متواصلة في مجلس الأمن تجعله عاجزا عن التحرك إزاء الأزمة الليبية".



وكشف السفيران في مؤتمر صحفي مشترك في نيويورك، أن "عملية تعيين مبعوث جديد إلى ليبيا خلفا لسلامة تعطلت بعد اعتراض إحدى الدول الأعضاء (دون تسمية) بالمجلس على اسم أول مرشح طرحه الأمين العام للمنصب".



وحررت قوات الحكومة الليبية محاور جنوبي طرابلس، وكافة مدن الساحل الغربي، وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية ومطار طرابلس الدولي، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

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