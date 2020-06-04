حرب البلدين تنتقل جوا..أميركا تصد أبوابها بوجه طيران الصين

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء تعليق رحلات خطوط الطيران الصينية إليها اعتبارا من 16 حزيران/يونيو.

وكانت بكين منعت في وقت سابق شركات الطيران الأميركية من استئناف رحلاتها إلى الصين رغم رفع الإغلاق على خلفية وباء كوفيد-19.

وجاء في بيان صادر عن وزارة النقل الأميركية أن “شركات الطيران الأميركية طلبت استئناف خدمات الركاب اعتبارا من 1 حزيران/يونيو، مضيفة أن عدم موافقة الحكومة الصينية على طلباتها يعد انتهاكا لاتفاق النقل الجوي” بين البلدين.

تأتي تلك الخطوة أو رد الفعل، في ظل توتر متصاعد في العلاقات بين البلدين منذ أشهر على خلفية الفيروس المستجد الذي اجتاح العالم حاصدا أرواح أكثر من 377 ألف إنسان، بعد أن انطلق من ووهان الصينية.

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وعلى مدى أشهر كرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتهامه للصين بعدم الشفافية في ما يتعلق بالكشف عن المعلومات المتعلقة بكورونا ومشاركتها مع دول العالم، ومنظمة الصحة العالمية، كما اتهم أحد المختبرات في ووهان بتسريب الفيروس ربما عن طريق الخطأ.

ففي إحدى تغريداته الحادة، قال ترمب: عدم كفاءة الصين حصرا هو السبب وراء الوفيات الجماعية التي شهدتها دول العالم جراء كوفيد 19.

بالإضافة إلى الفيروس التاجي، دخل على خط توتر العلاقات بين البلدين، ملفات أخرى، منها العلاقات التجارية وقضية هونغ كونغ وقانون الأمن القومي المثير للجدل الذي أقره البرلمان الصيني الأسبوع الماضي، وأثار انتقادات دولية واسعة لا سيما من قبل الإدارة الأميركية وبريطانيا.