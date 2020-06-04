تأجيل كأس آسيا للناشئين إلى نوفمبر المقبل

كشف أمين عام الاتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينين، عن الموعد الجديد المقترح لتنظيم منافسات نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 سنة لكرة القدم التي تستضيفها بلاده لتقام في الفترة من 26 نوفمبر حتى 15 ديسمبر من العام الجاري 2020.

وكانت البطولة مقررة في الفترة من 16 سبتمبر المقبل حتى أكتوبر من العام الجاري، لكنها تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأكد البوعينين في تصريح لوكالة “فرانس برس”، أن قرار التأجيل جاء بعد اجتماعات متواصلة مع لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضح البوعينين أنه تم التنسيق مع الاتحاد الآسيوي لتأجيل موعد انطلاقة البطولة على أرض البحرين حتى الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر بانتظار الموافقة النهائية واعتماد الفترة المقترحة من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.