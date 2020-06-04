وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

كشفت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة في مقرها بمدينة الرياض. وأوضحت الجامعة مسميات الوظائف وهي (محلل معلومات القوى العاملة، محلل موارد بشرية ورواتب ثاني، أخصائي مزايا وتعويضات). واشترطت على المتقدم لشغل هذه الوظائف أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات ذات الصلة، ومنها إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية. وأضافت أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي : أضغط هنا

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