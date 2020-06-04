شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تحذر: إبعاد المقيم نهائياً حال تعمد مخالفة بروتوكولات الوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الداخلية أن العقوبة المقررة على من يتعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية من فيروس كورونا المستجد تشمل إبعاد المخالف إذا كان من المقيمين في المملكة.

وأكدت الداخلية في البروتوكولات الوقائية أن العقوبة تبدأ بغرامة 1000 ريال في المرة الأولى، ويتم مضاعفتها في حال التكرار، وإذا كان المخالف من المقيمين في المملكة فيتم إبعاده ومنع دخوله نهائيا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المذكورة تشمل:

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– عدم استخدام الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم.

– عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.

– رفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقرات القطاعين العام والخاص.

– عدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، وذلك في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير (البروتوكولات).