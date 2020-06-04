شكرا لقرائتكم خبر عن 10 اختصارات لتسريع العمل على Google Drive والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قدم الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي مجموعة من الاختصارات لتسهيل عمل المستخدم على Google Drive. وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إذا كنت تستخدم Google Drive فهذه أهم اختصارات لوحة المفاتيح لتزيد من سرعة عملك عليه”: Advertisements d: عرض تفاصيل الملف

v: تبديل طريقة العرض

i: إظهار الأنشطة

n: إعادة تسمية الملف

z: نقل الملف

s: إظهار الملفات المميزة

Shift+z: نقل الملفات المحددة لملف آخر

. (نقطة): مشاركة الملف

#: حذف الملف

/: البحث

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.