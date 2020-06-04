شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يسجل 7 وفيات و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الأربعاء، تسجيل 7 وفيات و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تماثل 86 حالة للشفاء، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السودانية، أنه تم تسجيل 137 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و9 وفيات، 6 منها في ولاية الخرطوم.

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وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الاربعاء عن التقرير الوبائي ليوم أمس الأول أن الحالات الجديدة سُجلت منها 98 اصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 3 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لـ 263 عينة، سُجل من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 5310 حالات، بينها 307 وفيات، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 1625 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.