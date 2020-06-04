شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 56 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء اليوم الأربعاء تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 7922 حالة، أو ما يعادل 21.8 في المئة لكل 100 ألف نسمة.
وقالت الوزارة إن هذه الحالات الجديدة سجلت في كل من جهة الدار البيضاء/سطات (19 حالة) ومراكش/ آسفي (13 حالة) وجهة طنجة/ تطوان/ الحسيمة (16 حالة) والرباط/ سلا/ القنيطرة(6 حالات) وجهة فاس/ مكناس (حالتان).
وأوضحت أن 51 من الحالات سجلت في إطار تتبع المخالطين لحاملي الفيروس.
ولم تسجل أي وفاة، ليبقى عدد المتوفين بسبب هذا الوباء العالمي عند 206 وفاة، وتستقر نسبة الوفاة عند 2.6 في المئة.
وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تماثل للشفاء 456 شخصا، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 6866 ويرتفع معدل التعافي إلى 86.7 في المئة.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب تسجل 56 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.