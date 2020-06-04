شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين التفجير الإرهابى استهدف مسجداً فى كابول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابى الذى استهدف مسجدا في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وقدمت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولأفغانستان حكومة وشعبا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل، وبأن يسود الأمن والاستقرار ربوع دولة أفغانستان، مجددة التأكيد على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

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