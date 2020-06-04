شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن عودة جميع الأنشطة الرياضية يوم 8 يونيو دون حضور للجماهير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة التونسية اليوم الأربعاء السماح بعودة جميع الأنشطة الرياضية بدءاً من 8 ىيونيو الجاري لكن من دون حضور الجماهير، حيث تبدأ غدًا المرحلة الثالثة والأخيرة لإجراءات تخفيف الحجر الصحى الموجه ما يتيح لقطاعات اقتصادية باستعادة أنشطتها بنسبة أعلى لطاقتها التشغيلية.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن الوزيرة التونسية المكلفة بالمشاريع الكبرى لبنى الجريبي قالت، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن هذه الفترة تمتد حتى يوم 14 من الشهر الجاري قبل رفع الحجر الصحي بصفة كاملة، وإن الحكومة حددت إجراءات صحية سيجرى اتباعها لإعادة الأنشطة الرياضية.
وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم أعلن عن موعد استئناف مباريات الدوري الممتاز والمعلقة منذ منتصف مارس الماضي في أغسطس المقبل، فيما بدأت فرق من الدوري بالفعل في العودة للتدريبات في مجموعات مصغرة في مقدمتها فريق الترجى، وتستعد فرق النجم الساحلي والنادي الصفاقسي والنادي الافريقي والملعب التونسي للعودة خلال الأسبوع الجاري.
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