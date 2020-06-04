شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة الفلسطينية تشكر الرئيس السيسى والشعب المصرى نيابة عن محمود عباس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزيرة الصحة الفلسطينية مى كيلة، الشكر نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والشعب الفلسطينى: أشكر الرئيس السيسي والشعب المصرى الذى يقف دائما مع الشعب الفلسطيني.
وأضافت لإكسترا نيوز: مصر هي الشقيقة الكبرى للدولة الفلسطينة وقدمت الكثير من التضحيات والشهداء، كما أنها دائما ما كانت مدافعة وداعمة للقضية الفلسطينية.
وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مى كيلة، أعلنت اليوم الأربعاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة.
وأوضحت الكيلة - في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم - أنه بتسجيل الخمس حالات الجديدة، يرتفع عدد المصابين بالفيروس في فلسطين إلى 635.
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