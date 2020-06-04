شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يأمر بتنكيس الأعلام ويعلن الحداد على وفاة محسن إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر الرئيس الفلسطينى محمود عباس،اليوم الأربعاء، بتنكيس الأعلام، وأعلن الحداد ليوم واحد على وفاة القائد العربي اللبناني الفلسطينى الفقيد الكبير محسن إبراهيم. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الفقيد محسن إبراهيم شغل موقعا بارزا في الحركة الوطنية اللبنانية، وهو سياسي لبناني أحد أهم القادة اليساريين في السبعينات والثمانينات. انضم إلى حركة القوميين العرب قبل أن يؤسس منظمة الاشتراكيين اللبنانيين سنة 1968. وعام 1970 اندمج تنظيمه مع لبنان الاشتراكي ليشكل منظمة العمل الشيوعي في لبنان. أصبح أمينا عاما للمنظمة ثم أمينا عاما للحركة الوطنية اللبنانية أحد أهم أطراف نزاع الحرب الأهلية اللبنانية.

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