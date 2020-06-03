شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة تطيح بوافدين بتهمة تحويل مليون و400 ألف ريال لجهات مجهولة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الأموال والتحويلات المشبوهة خارج البلاد وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن الإطاحة بشخصين من جنسية عربية في محافظة جدة ( في العقد الخامس من العمر ) تورطا بتحويل مبالغ مالية تجاوزت ( 1400000 ) مليون وأربعمائة ألف ريال، بطرق غير نظامية ولجهات مجهولة. ,جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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