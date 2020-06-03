شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن السيراني» يحذر من 3 طرق لاستهداف المتسوقين إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، من ثلاث طرق يستخدمها المهاجمون لاستهداف المتسوق عبر المواقع على الإنترنت، لإقناعه بإرسال المعلومات الشخصية والبنكية.

وأوضح المركز، في بيان له عبر حسابه في “تويتر”، “أن تلك الطرق تشمل إنشاء موقع تصيدي، واستغلال ثغرات عدم التحديث الدوري للبرامج”.

وتمثلت هذه الطرق في إنشاء مواقع ورسائل بريد إلكتروني احتيالية، والتي تتضمن بخلاف التسوق التقليدي يمكن للمهاجمين إنشاء موقع تصيدي يشبه عنوان المتجر الأصلي أو إرسال بريد إلكتروني يبدو من متجر رسمي لمحاولة إقناع المتسوقين بإرسال المعلومات الشخصية والبنكية.

Advertisements

الطريقة الثانية تشمل اعتراض المراسلات غير الآمنة، إذ لم يطبق البائع بروتوكولات التشفير في التواصل من وإلى المتجر، فقد يتمكن المهاجمون من اعتراض معلومات المتسوقين أثناء إرسالها وتغييرها أو الاستحواذ عليها.

أما الطريقة الثالثة فتتمثل في استهداف أجهزة المتسوقين، إذا لم يقم المتسوقون بالتحديث الدوري لنظام التشغيل أو التطبيقات، أو أغلقوا تثبيت برامج مكافحة الفايروسات من مصادرها الرسمية، فقد يتمكن المهاجمون من الوصول إلى أجهزتهم والاستحواذ على معلوماتهم.