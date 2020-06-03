شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من سفارة المملكة في بريطانيا للمواطنين بخصوص «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا جميع المواطنيين السعوديين إلى الالتزام بالإجراءات الصحية الجديدة أثناء السفر عبر جميع أنحاء مطارات المملكة المتحدة. ونوهت السفارة إلى أنه يتوجب على جميع المواطنين السعوديين المسافرين عبر المطارات البريطانية ارتداء الكمامات، كما تلزم الإجراءات الجديدة القادمين إلى بريطانيا ابتداءً من يوم الاثنين المقبل 8 يونيو تقديم معلوماتهم الشخصية عند الوصول، وعدم مغادرة مسكنهم لمدة 14 يوماً.

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