شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن العام» يحدد عقوبة مخالفة «بروتوكولات» الوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الأمن العام، اليوم الأربعاء، على أهمية ارتداء الكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد، ضمن الإجراءات الاحترازية “بروتوكولات”، الوقاية من كورونا.

وقال الأمن العام، في بيان عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.. مخالفة تستوجب العقوبة.

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وأضاف “عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير “البروتوكولات” الوقائية (عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، رفض قياس الحرارة عند دخول مقرات القطاعين العام والخاص، عدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع الحرارة 38 درجة مئوية) وذلك في الحالات المنصوص عليها في تلك البروتوكولات 1000 ريال في المرة الأولى وتضاعف العقوبة حال تكرارها.