شكرا لقرائتكم خبر عن خميس مشيط.. إغلاق سوق تجاري كبير بعد ثبوت إصابة أحد العاملين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت بلدية خميس مشيط، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق أحد الأسواق الكبيرة في المحافظة احترازيا وإخضاعه للتطهير والتعقيم خلال 5 أيام.
وأوضحت بلدية خميس مشيط أن هذه الإجراءات تأتي بعد ثبوت حالة إصابة مؤكدة لأحد العاملين في المركز التجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر خميس مشيط.. إغلاق سوق تجاري كبير بعد ثبوت إصابة أحد العاملين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.