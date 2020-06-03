شكرا لقرائتكم خبر عن خميس مشيط.. إغلاق سوق تجاري كبير بعد ثبوت إصابة أحد العاملين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت بلدية خميس مشيط، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق أحد الأسواق الكبيرة في المحافظة احترازيا وإخضاعه للتطهير والتعقيم خلال 5 أيام.

وأوضحت بلدية خميس مشيط أن هذه الإجراءات تأتي بعد ثبوت حالة إصابة مؤكدة لأحد العاملين في المركز التجاري.