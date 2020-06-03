إسرائيل تعتقل 3 فلسطينيين في القدس والضفة الغربية

زين خليل - سعيد عموري /الخليج 365

اعتقلت إسرائيل، الأربعاء، 3 فلسطينيين، أحدهما في الضفة الغربية، والآخران في القدس المحتلة، حسب إعلام عبري وشهود عيان.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن فلسطينياً حاول طعن حارس أمن مدني عند معبر "حشمونائيم" العسكري شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت أنه تمت السيطرة على "المهاجم" واقتيد للتحقيق، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، دون مزيد من التفاصيل.

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وفي سياق متصل، اعتقلت قوات إسرائيلية، ، فلسطينيين اثنين أحدهما مسن، في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان لمراسل الخليج 365 أنّ الشرطة الإسرائيلية اعتقلت مسنًا من منزله في بلدة العيسوية شمالي القدس المحتلة، واقتادته إلى مركز التحقيق "المسكوبية" في القدس الغربية، دون معرفة سبب الاعتقال.

وأشار الشهود إلى أنّ قوات إسرائيلية أخرى اعتقلت شابًا قرب باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى وسط مدينة القدس المحتلة، واعتدوا على شبان حاولوا منع اعتقاله.

ويقول نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) إن إسرائيل اعتقلت منذ بداية العام الجاري أكثر من 750 فلسطينيًا في مدينة القدس.

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