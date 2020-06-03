الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365-
بحث السودان، الأربعاء ، مع مصر وإثيوبيا، ترتيب استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة، المتوفقة منذ مارس/ آذار الماضي.
جاء ذلك في بيان لوزارة الري السودانية، عقب اجتماع عن بعد بين وزيرها، ياسر عباس، ونظيره المصري محمد عبد العاطي، والإثيوبي سيليشي بيكيلي، كل على حده.
وأفاد البيان أن الوزير السوداني واصل اجتماعاته مع نظريه المصري والإثيوبي كل على حده للترتيب لاستئناف المفاوضات الثلاثية المتوقفة حول السد.
وفي 25 مايو/ أيار الماضي، عقد السودان، أول اجتماعات بين الوزراء ذاتهم للبدء في ترتيبات استئناف المفاوضات بشأن السد الإثيوبي.
وأضاف بيان الري السودانية: "بحث عباس أيضا وضع جدول للمفاوضات الثلاثية المرتقبة، بجانب وضع تصور للقضايا العالقة المتبقية من مفاوضات واشنطن"، دون تفاصيل أكثر عن مواقف البلدان الثلاثة.
وأعلنت الخارجية المصرية، الأربعاء، في بيان لها، قبول استئناف مفاوضات سد النهضة، مع التشديد على رفض أي إجراءات أحادية من جانب إثيوبيا.
ونهاية فبراير/ شباط الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاق لملء وتشغيل السد، رعته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، معتبرة أن الاتفاق "عادل"، بينما رفضته إثيوبيا، وتحفظ عليه السودان، وبدأ جولة مؤخرا لإحياء المفاوضات.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار.
بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان يبحث مع مصر وإثيوبيا ترتيب استئناف مفاوضات "النهضة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.