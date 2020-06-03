البنك الإسلامي للتنمية يعلن دعم اليمن بـ100 مليون دولار

اليمن /الخليج 365-

أعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر حجار، الأربعاء، أن المجموعة ستقدم لليمن معونة إنمائية تبلغ 100 مليون دولار.

وأضاف حجار، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن هذا الدعم سيكون على مدى 4 سنوات، منها 36.6 مليون دولار أمريكي لدعم جهود الحكومة لمكافحة فيروس كورونا، دون تفاصيل أكثر.

وحتى مساء الثلاثاء، بلغ إجمالي إصابات كورونا في اليمن 399، بينها 87 وفاة، و15 متعافيا.

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ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين الذين أعلنوا حتى 18 مايو، تسجيل 4 إصابات بالفيروس بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن الإحصاءات الحقيقية للضحايا.

والثلاثاء، أعلنت الحكومة اليمنية تعهد المانحين بتقديم نحو مليار و350 مليون دولار، لسد الاحتياجات الإنسانية في البلاد، بعد انعقاد افتراضي لمؤتمر المانحين، عبر العاصمة السعودية الرياض، برعاية الأمم المتحدة.

وللعام السادس، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.

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