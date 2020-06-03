‏لبنان.. "تيكا" التركية تقدم مساعدات لألف أسرة بطرابلس وعكار

بيروت/وسيم سيف الدين/الخليج 365

وزعت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، الأربعاء، طرودا غذائية لأكثر من ألف عائلة محتاجة في مدينتي طرابلس وعكار شمالي لبنان، في إطار دعم المواطنين في مواجهة فيروس كورونا.

وقال منسق الوكالة في لبنان، أورهان أيدن في تصريح للأناضول، إن الوكالة وزعت مساعدات غذائية على ألف عائلة محتاجة في مدينتي طرابلس وعكار.

وأضاف أيدن أن الوكالة التركية "قدمت خلال هذا العام 60 طنا من المساعدات الغذائية لحوالي 4 آلاف عائلة محتاجة في مختلف مناطق ‎لبنان".

وأشار أن تركيا تقف إلى جانب الأشقاء اللبنانيين خاصة في ظل الضائقة الاقتصادية المتزايدة والبطالة التي فرضتها الإجراءات والتدابير المتخذة ضد انتشار الفيروس.

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وأوضح أيدن أن الطرود الغذائية المسلمة للعائلات تحتوي مواد الغذائية أساسية منها الحبوب والمعجنات والزيت.

من جهته عبر المواطن عمار قصيم (50 سنة)، من بلدة عيدمون في مدينة عكار، عن شكره وامتنانه، باسم أهالي البلدة، لتركيا حكومة وشعبا، وخاصة الرئيس رجب طيب أردوغان، على هذا العمل الإنساني.

وبشكل متواتر، تقدم "تيكا" التركية مساعدات مختلفة في العديد من المناطق اللبنانية، دعما للجهود المبذولة للتخفيف من آثار أزمة الفيروس التي بدأت تلقي بثقلها على دول العالم.

وقررت الحكومة اللبنانية تمديد التعبئة العامة في البلاد المتواصلة منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، إلى 7 يونيو/ حزيران الجاري ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

وشملت التعبئة العامة وقف الصلاة في دور العبادة، وإغلاقا تاما للأنشطة التجارية باستثناء الأفران ومحلات بيع المواد الغذائية، وإغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.