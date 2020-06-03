العراق.. الكاظمي يبحث مع وزير الطاقة الإيراني سبل التعاون

بغداد/علي جواد /الخليج 365



بحث وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، سبل التعاون في مجال الطاقة.



ووصل وزير الطاقة الإيراني في وقت سابق من اليوم إلى بغداد في زيارة غير معلنة مسبقا، وهو أول مسؤول أجنبي يلتقي الكاظمي بعد تسلمه منصبه في 7 مايو/أيار الماضي.



وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان، إنه "جرى خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات وفرص التعاون في مجال الطاقة، وخاصة الكهرباء، وتنمية العلاقات الثنائية، والتعاون بين العراق وإيران" .



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وقال الكاظمي وفق البيان: "العالم بأسره يواجه ظروفا صعبة بسبب جائحة كورونا وتداعياتها على المشهد الاقتصادي"، مشددا على "ضرورة بذل أقصى الجهود للتصدي للمشاكل المعقدة التي تمر بها دول المنطقة".



وأشارالكاظمي، إلى "حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع جيرانه"، لافتا إلى أن حكومته وضمن برنامجها الأساسي "تسعى لتطوير نطاق التعاون الخارجي وزيادة تبادل الخبرات".

ويستورد العراق جزءا من الطاقة الكهربائية من إيران، إلى جانب استيراد الغاز لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية في البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.