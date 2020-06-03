ليبيا.. مقتل 25 من فرق نزع ألغام مليشيا حفتر جنوبي طرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت الحكومة الليبية، الأربعاء، مقتل 25 من فرق نزع الألغام التابعة لوزارة الداخلية، خلال أسبوعين من بدء إزالة ألغام زرعتها مليشيا الانقلابي خليفة حفتر بمحاور جنوبي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته، بالعاصمة طرابلس، إدارة فرع نزع الألغام بالوزارة التابعة للحكومة الليبية.



وقالت إن "25 شخصا من فرق نزع الألغام، بينهم مهندسون مختصون، قتلوا حتى الآن".

وأضافت أنه "تم نزع ألف و510 ألغام حتى الآن، منها ألغام مضادة للمدرعات".

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ولفتت إلى أن مليشيا حفتر "زرعت ألغاما روسية شديدة الانفجار"، داعية السكان إلى عدم التسرع بالعودة إلى منازلهم.

وفي 22 مايو/ أيار الماضي، أعلن الجيش الليبي أن مليشيا حفتر زرعت قبل فرارها من تمركزاتها بالمنازل في محاور صلاح الدين، والمشروع، وعين زارة جنوبي طرابلس.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في محاور جنوبي طرابلس، وكافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة (جنوب غرب طرابلس).



وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

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