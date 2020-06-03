اليمن يتهم إريتريا باختطاف 4 صيادين من مياهه الإقليمية

شكري حسين/ الخليج 365

اتهمت الحكومة اليمنية، الأربعاء، إرتيريا باختطاف أربعة صيادين يمنيين من المياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر، بحسب متحدث عسكري.

وسبق أن تنازعت اليمن وإرتيريا على جزر أرخبيل "حنيش"، الواقعة بين سواحل البلدين، قرب مضيق باب المندب الرابط بين البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تفصل محكمة تحكيم دولية لصالح اليمن، عام 1998.

وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، عقيد وضاح الدبيش، للأناضول، إن "قوات خفر السواحل الإريترية دخلت المياه الإقليمية اليمنية قبالة سواحل الخوخة والمخا، على بعد 18 ميل بحري".

وتابع: "لم تكتف تلك القوات بدخولها المياه اليمنية، بل قامت باختطاف أربعة صيادين يمنيين واقتيادهم إلى إريتريا".

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ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات الإريترية.

وشدد "الدبيش" على أن "ما أقدمت عليه القوات الإريترية هو انتهاك واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية، التي تنظم خطوط الملاحة بين الدول، ويندرج في إطار العبث الذي تمارسه إريتريا في البحر الأحمر"، على حد قوله.

ومضى قائلا: "قوات خفر السواحل اليمنية عملت على ضبط النفس، تجنبًا للمواجهات المباشرة، حتى يتم رفع الأمر إلى الأمم المتحدة، وإخطارها بتجاوزات إريتريا".

ودعا إريتريا إلى "إعادة الصيادين اليمنيين، الذين اختطفتهم، وتقديم اعتذار، وإلا فإن القوات المشتركة وقوات خفر السواحل سترد في الوقت والمكان المناسبين".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.