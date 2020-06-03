تونس.. تراجع عائدات السياحة 38 بالمئة خلال 5 أشهر

تونس /عائدة بن سالم /الخليج 365



كشفت بيانات رسمة، الأربعاء، تراجع دخل تونس من السياحة بنسبة 37.8 بالمئة أو 214 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من 2020.



وقال البنك المركزي التونسي في تقرير، إن مداخيل السياحة التونسية خلال الفترة، بلغت 1.028 مليار دينار (361.9 مليون دولار)، منخفضة من 1.63 مليار دينار (576.2 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من 2019.



وأشارت بيانات المركزي التونسي أيضا، إلى تراجع مداخيل العمل إلى 1.56 مليار دينار (551.9 مليون دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2020، مقابل 1.82 مليار دينار (644.2 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من سنة 2019.



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وسجلت موجودات البنك المركزي من العملة الأجنبية، ارتفاعا من 12.776 مليار دينار (4.498 مليارات دولار)، إلى 21.575 مليار دينار (7.596 مليارات دولار).



وتلقى قطاع السياحة التونسي، الذي يشكل المصدر الأهم للدخل في البلاد، ضربة موجعة جراء جائحة كورونا، التي دفعت دول العالم بما فيها تونس إلى إغلاق الحدود الجوية والبحرية.



وقرّرت تونس، السماح بالتنقل بين الولايات (المحافظات)، بداية من الخميس (غدا)، وفتح حدودها البرية والجوية والبحرية، اعتبارا من 27 يونيو/ حزيران الجاري.

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